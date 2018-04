Kommunionkinder sind frei

Bamberg — Das Historische Museum Bamberg lädt alle Kommunionkinder und ihre Familien am Montag, 9. April, zu sich in die Alte Hofhaltung ein. Für den Familienausflug am "Weißen Montag" öffnet es von 10 bis 17 Uhr seine Pforten und bietet ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein in der Ausstellung "Im Fluss der Geschichte. Bambergs Lebensader Regnitz". Die Kommunionkinder haben natürlich freien Eintritt.

Ob man mit Forscherbögen auf Entdeckungsreise durchs Museum geht, die Rätsel der "geheimnisvollen Flaschenpost" lösen will, sein Glück beim Angelspiel versucht oder lieber Geschick und Teamwork an der Seilermaschine testen möchte, spielt dabei keine Rolle - es ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.

Zu jeder vollen Stunde zwischen 11 und 16 Uhr finden halbstündige Familienführungen statt, bei denen man viel Neues und Unterhaltsames über das Leben mit und am Fluss erfährt. red