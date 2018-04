Kommunionkinder finden einen Schatz

Strahlender Sonnenschein begleitete die Erstkommunionkinder in Herzogenaurach bei ihrem Einzug in die Stadtpfarrkirche. Zum zweiten Mal konnten in diesem Jahr Stadtpfarrer Helmut Hetzel und Pastoralreferent Thomas Matzick Erstkommunionkinder in der Stadtpfarrkirche willkommen heißen, dieses Mal gingen 34 Mädchen und Jungen das erste Mal zum Tisch des Herrn. "Kommt, wir suchen einen Schatz" lautete das Motto der Erstkommunion.

Die Kinder sangen mit ihren Eltern und Verwandten zu Beginn "Wir feiern heut ein Fest". Stadtpfarrer Hetzel begrüßte sie und ihre Familienmitglieder in seiner Einführung und wies auf die besondere Bedeutung des Tages hin.

Zu Beginn der Feier wurden die Kerzen der Kommunionkinder an der Osterkerze entzündet. Die Kinder wurden in die Gestaltung des Gottesdienstes mit einbezogen und trugen einzelne Gebetstexte vor. Das Evangelium sollte den Kindern zeigen, dass sich alle gemeinsam auf dem Weg befinden.

Das Danklied der Kinder lautete daher: "Mit meinem Gott springe ich über Mauern!" Vor dem Altar befanden sich kleine Schatztruhen, die von den Kindern in der Dankandacht am Nachmittag geöffnet werden durften.

Die Kommunionkinder sind: Juliane von Arnim, Nico Beiber, Romy Brusis, Diego Corral Penny, Victor Corral Penny, Felix Demar, Paul Dengler, Paul Döhler, Jakub Dorko, Elias Fischer, Veit Fuchs, Aaliyah Hassenewert, Paul Herrmann, Jule Höfler, Randy Horst, Nina Kästner, Svea Kästner, Sophie Kern, Philipp Kundmüller, Anna-Katharina Leopoldseder, Steven Maier, Jana Noheimer, Kayla Rattmann, Theresa Rockel, David Rotter, Letizia Saam, Sebastian Sommer, Antonia Stirnweiß, Sophia Thaler, Sophie Träg, Keshawn Übelacker, Fynn Weber, Luca Weber und Lenni Winkelmann

Manfred Welker