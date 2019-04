Kommunion und Altkleider

Das katholische Pfarramt weist auf verschiedene Termine hin: In der Karwoche, Dienstag, 16. April, bietet Pfarrer Glaeser in beiden Pfarreien Krankenkommunion mit Krankensalbung an, in Hochstadt ab 9 Uhr, in Marktzeuln ab 10.30 Uhr. Wer beides empfangen will, sollte sich bei Pfarrer Glaeser melden (Pfarramt Schwürbitz, unter der Telefonnummer 09574/239). Der Verkauf von Osterglocken am Gründonnerstag entfällt heuer in beiden Pfarreien, da die Blumen schon abgeblüht sind.

Seniorenfahrt

Die ganztägige Seniorenfahrt führt am Mittwoch, 15. Mai, nach Gotha mit Stadtrundgang "Kirchen erzählen Geschichte" und Führung im Schloss Friedenstein. Das genaue Programm ist dem neuen Osterpfarrbrief zu entnehmen. Anmeldemöglichkeit besteht bis Dienstag, 23. April, in den Pfarrbüros Hochstadt und Marktzeuln oder bis Mittwoch, 1. Mai, in den Sakristeien nach den Gottesdiensten. Die Pfarrbüros Marktzeuln und Hochstadt sind von Donnerstag, 25. April, bis Freitag, 10. Mai, nicht besetzt. In dringenden Fällen übernimmt das Pfarrbüro Schwürbitz die Vertretung. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass in beiden Pfarreien bis auf weiteres keine Altkleidersammlungen durchgeführt und keine Altkleider angenommen werden. red