Kommunion im Lautergrund

13 Mädchen und drei Buben gingen eine Woche nach dem Weißen Sonntag erstmals in der Uetzinger Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer zum Tisch des Herrn. In Gruppenstunden waren die Kinder aus Uetzing, Serkendorf, Loffeld, Schwabthal, Stublang, Horsdorf und End von Pfarrer i. R. Hans Hübner und Schwester Katharina auf dieses Fest vorbereitet worden. Es war ein wahrer Tag der Freude, an dem die Pfarrgemeinde sehr rege Anteil nahm. Foto: Gerd Klemenz