Kommunikationstrainerin gab Eltern Tipps für die Kindererziehung

Dieser Tage fand in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula der Haßfurter Waldorfschule ein interaktiver Vortrag zum Thema "Zu viel Watte, zu wenig Grenzen - bis alle genervt sind" statt. Die Referentin Christiane Kutik ist Kommunikationstrainerin und mehrfache Buchautorin. Zu ihren Werken zählen etwa: "Erziehen mit Gelassenheit" und "Entscheidende Kinderjahre".

Das Thema wurde anhand vieler konkreter Beispiele und Situationen zusammen mit dem Publikum erarbeitet, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt. Die zentrale Frage lautete: Wie kann man bei schwierigen Situationen im Familienalltag Ruhe bewahren und den Kindern einen mit positiven Eigenschaften beladenen Rucksack für ihr Leben mitgeben?

Kutik plädierte dafür, dass in der heutigen Zeit, in der viele Kinder oft halt- und grenzenlos erscheinen, Eltern mit einer klaren und liebevollen Führung vorangehen sollten. Das Thema "Grenzen setzen" umfasse auch den Bereich der Entscheidungen. Wie oft verstricke man sich mit Kindern in unnötige Diskussionen, ob zum Beispiel eine Mütze angezogen werden soll. Die Buchautorin plädierte dafür, jungen Kindern im Alter bis sieben Jahre nicht zu viele Entscheidungen zu überlassen, weil die für eine Entscheidung nötigen Reflektionen noch nicht vorhanden seien.

Klare Ansagen machen

Klare, verständliche und ohne Emotionen wie Wut oder Genervtheit gegebene Ansagen der Eltern - wie etwa "Das machst du nicht" - würden von Kindern gut akzeptiert, auch wenn diese zum Beispiel aggressives Verhalten zeigten. Durch dieses Handeln entfallen laut Kutik langwierige und für alle Beteiligten nervige Diskussionen. Kinder lernen ihr zufolge durch Nachahmung und spiegeln das Verhalten der Eltern. Je besser die Eltern ihre Handlungen und Emotionen unter Kontrolle haben, desto besser könnten Kinder positive Eigenschaften wie Frustrationstoleranz oder Empathie entwickeln.

Kutik fasste ihren Ansatz mit den fünf A's zusammen: Absolute Standhaftigkeit und Präsenz (die Aufmerksamkeit auf das Kind lenken und nicht in schwierigen Situationen noch etwas anderes machen), Ansprechen mit Namen, (klare) Ansagen, Augenkontakt, Anfassen (zum Beispiel an der Schulter oder am Arm, dies gebe dem Kind Halt).

Wenn Eltern ihren Kindern einen guten Start auf ihrem Lebensweg ermöglichen wollen, dann müssten sie stets mit einem führenden Beispiel vorangehen. Ein "Zu viel" an Worten und Taten lasse Kinder abschalten. Das Wichtige sollte klar und deutlich gesagt werden, riet Kutik. In ihren Entscheidungen im Umgang mit den Kindern sollten die Eltern standhaft bleiben. red