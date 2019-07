Kommunikation mit dem Baby

Die Katholische Erwachsenenbildung lädt zu einem Vortrag mit der Hebamme Julia Beitzinger am Donnerstag, 11. Juli, um 9.30 Uhr im Pfarrer-Dubiel-Saal in der Hl. Familie, Konrad-Adenauer-Straße 20, ein. Um einige Missverständnisse in der Kommunikation zu beseitigen und den Alltag zu erleichtern, stellt die Referentin die Grundlagen der Babygebärden vor. Neben Zeichen für die tägliche Routine bekommen die Teilnehmer auch einen Einblick in das Thema "Windelfrei". Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenfrei. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Tel. 09261/61767. red