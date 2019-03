Kommunikation mit dem Baby

Die Katholische Erwachsenenbildung lädt zu einem Vortrag "Babysignale und windelfrei von A wie abhalten bis Z wie zu Bett gehen" am Freitag, 29. März, um 15 Uhr in den Seminarraum der Katholischen Erwachsenenbildung, Klosterstraße 17, ein. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenfrei. Eine Anmeldung unter der Rufnummer 09261/61767 ist unbedingt erforderlich, Anmeldeschluss ist am 25. März. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red