Kommunen sollen digitale Ideen vorlegen

Der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) informiert in einer aktuellen Pressemitteilung über einen Ideenwettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales, das sich an Kommunen richtet, die mit innovativen digitalen Lösungen das Leben noch effizienter, lebenswerter und umweltfreundlicher gestalten wollen. "Der Ideenwettbewerb fördert die besten digitalen Lösungen von smarten Kommunen, um Innovation und Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Gesucht werden innovative digitale Lösungen, die unsere wertvollsten Ressourcen - also Zeit, Platz und Rohstoffe - schonen", unterstreicht der Stimmkreisabgeordnete aus Theres.

Bei der Prämierung komme es der Jury unter anderem auf den Innovationsgehalt des Projekts, die Übertragbarkeit auf andere Kommunen, die Partizipation der Bürger sowie die integrative Vernetzung aller Akteure an. Steffen Vogel: "Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Kommunalpolitiker oder eine Kommunalverwaltung im Landkreis Haßberge schon Ideen gesammelt hat, wie wir die Möglichkeiten der Digitalisierung auch bei uns in der Heimat noch effizienter nutzen könnten. Wenn die Umsetzung dann an fehlenden Finanzmitteln zu scheitern droht, könnte vielleicht auch das Preisgeld in Höhe von bis zu 500 000 Euro weiterhelfen", ermutigt Vogel die Verantwortlichen vor Ort, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Der Bewerbungsprozess erfolge in zwei Stufen, so Vogel. In der ersten Stufe vom 20. April bis zum 29. Mai können nach seinen Angaben Projektskizzen eingereicht werden. Nach einer Vorauswahl sei dann bis September 2020 ein Detailkonzept vorzulegen. Dabei werde die Kommune durch eine wissenschaftliche Begleitforschung unterstützt, schildert Steffen Vogel.

Weitere Auskünfte

Wer Ideen einreichen möchte, kann sich an das Büro das Landtagsabgeordneten Steffen Vogel per E-Mail unter buero@steffen-vogel.com wenden, um weitere Informationen zu erhalten. red