Kommunen nehmen Grüngut an

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge informiert, dass ab dem heutigen Samstag, 28. März, bis einschließlich Donnerstag, 9. April, Grüngut (dazu gehören Rasenschnitt, Mulchgut, Strauch-/Baumschnitt) an folgenden Plätzen abgegeben werden kann:

Für den Bereich Haßfurt, Theres, Gädheim, Knetzgau und Wonfurt auf dem separaten Platz am Kreisabfallzentrum in Wonfurt; für den Bereich Ebern und Rentweinsdorf beim landwirtschaftlichen Betrieb von Harald Krell in Ruppach-Lindenhof; für den Bereich Pfarrweisach beim landwirtschaftlichem Betrieb Gerd Müller in Junkersdorf; für den Bereich Maroldsweisach, Ermershausen und Bundorf beim landwirtschaftlichen Betrieb von Gerhardt Schmidt in Al-lertshausen; für den Bereich Hofheim, Burgpreppach, Königsberg und Riedbach auf dem Grüngutannahmeplatz in Ostheim (ehemalige Erdaushubdeponie); für die Gemeinde Oberaurach in Kirchaich auf dem Festplatz "Untere Au" (Zufahrt nur über Bamberger Straße); für Rauhenebrach auf dem Abgabeplatz neben dem Wertstoffhof in Untersteinbach; für den Bereich Ebelsbach, Eltmann, Breitbrunn und Kirchlauter in der Grüngut-Annahmestelle in Ebelsbach.

Die Öffnungszeiten

Für den separaten Platz am Kreisabfallzentrum in Wonfurt gelten folgende Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16 Uhr sowie zusätzlich an den Samstagen 28. März und 4. April von 8 bis 13 Uhr, außerdem an den Donnerstagen 2. April und 9. April jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 17.30 Uhr.

Für die weiteren Plätze gibt das Landratsamt folgende Öffnungszeiten bekannt: von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 18 Uhr sowie zusätzlich an den Samstagen 28. März und 4. April von 8 bis 13 Uhr.

Ergänzend weist die Gemeinde Untermerzbach darauf hin: Die Grünschnittdeponie in Untermerzbach ist an den beiden Samstagen 28. März und 4. April von 10 bis 14 Uhr offen.

Die Bürger aus den Städten und Gemeinden Aidhausen, Sand, Stettfeld und Zeil sollen wegen eventueller Abgabemöglichkeiten bei ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nachfragen.

Zum eigenen, aber auch zum Schutz der Mitmenschen werden alle Bürger gebeten, bei der Anlieferung einen Mindestabstand von zwei Metern zu weiteren Personen einzuhalten und den Abladevorgang so zügig wie möglich abzuwickeln. Es wird gebeten, die Anweisungen des Personals zu befolgen. red