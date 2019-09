Kommune will energieeffizient werden

Die Marktgemeinde Marktleugast überlegt, sich am Kommunalen Energieeffizienznetzwerk zu beteiligen. Der Geschäftsführer der Energieagentur Nordbayern GmbH, Wolfgang Böhm, stellte den Ratsmitgliedern sowie einigen Zuhörern das Angebot der Energieagentur vor. Ziele des Netzwerkes sind die Einführung eines nachhaltigen Energiemanagements, die fachliche Unterstützung, die Aus- und Weiterbildung kommunaler Mitarbeiter sowie die Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen. Die Kommune solle in die Lage versetzt werden, den Energieverbrauch in den Liegenschaften dauerhaft zu senken.

Für die Beteiligung am Netzwerk entstehen der Marktgemeinde Marktleugast laut Böhm Projektkosten von 18 445 Euro brutto pro Jahr. Nach Abzug der Bundesförderung verbleibe ein durchschnittlicher Eigenanteil von 7616 Euro pro Jahr. Die Projektlaufzeit betrage drei Jahre.

In nichtöffentlicher Sitzung beschloss der Marktgemeinderat die Teilnahme am Energieeffizienznetzwerk. Im Zuge des Programms werden auch kostenlose Klimaschutz-Beratungen im Rathaus durchgeführt. Dabei geht es um energetische Sanierungen, energieeffizientes Bauen, Heizungserneuerung, erneuerbare Energien und Einsparungen bei Strom und Heizung. Termine sind am 29. Oktober und 7. November (Anmeldungen bei Roland Tiroch, 09255/94714).