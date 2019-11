Kommunalwahlkampf: Plakate sollen "auf ein Minimum" reduziert werden

Sie wachsen in den Himmel, pflastern einen Ort zu oder liegen zerstört am Boden. Die Rede ist von Wahlplakaten. Ludwig Winkler von den Freien Bürgern der Ortsteile (FBO) appellierte bei der Gemeinderatssitzung an die anderen Fraktionen, die Zahl der Tafeln im bevorstehenden Kommunalwahlkampf auf ein Minimum zu reduzieren, um Papiermüll einzusparen. Dieser Aufforderung schlossen sich Karlheinz Hofmann (SPD) und Walter Limmer von der Jungen Wähler-Union (JWU) im Namen ihrer Fraktionen an. "Im digitalen Zeitalter kann man Werbung auch übers Internet machen", meinte Hofmann.

Bürgermeister Robert Hümmer (CSU) betonte, dass dieses Thema innerhalb der Parteien diskutiert werden müsse. Winkler hatte zudem angemahnt, dass sich der Hauptredner beim Neujahrsempfang der Gemeinde Altenkunstadt Anfang Januar neutral verhalten sollte. Am 15. März 2020 werden in Bayern neue Bürgermeister, Landräte und Kommunalparlamente gewählt.

Einkaufsoffene Sonntage

Im nächsten Jahr kann in Altenkunstadt an folgenden Sonntagen zwischen 13 und 18 Uhr in den Geschäften eingekauft und über einen Floh- und Trödelmarkt flaniert werden: 19. Januar, 22. März, 19. Juli und 4. Oktober.

In der Nachbarkommune Hochstadt entstehen derzeit mehrere Freiland-Photovoltaikanlagen. Auf Wunsch Winklers teilte Pfaff mit, dass eine Stromtrasse von Hochstadt kommend über Zeublitz und Trebitzmühle zum Netzverknüpfungspunkt des Umspannwerkes Neuses am Main verlegt werden soll. Die Länge der Leitung auf Altenkunstadter Gemarkung bezifferte er mit 1972 Meter.

Derzeit entsteht auf dem Schul- und Sportgelände in Röhrig ein Festplatz für die Vereine. Maximilian Deuber von der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) erkundigte sich beim Bürgermeister, ob dieser für eine Großveranstaltung Ende November bereits als Parkplatz genutzt werden könne, was Hümmer verneinte.

Der Faschingsball in der Kordigasthalle findet laut Bürgermeister Hümmer am Samstag, 22. Februar 2020, statt. stö