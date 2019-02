Kommunalwahl im Visier

Für die Grünen sind die Europawahlen wichtig, da ihnen das europäische Projekt sehr am Herzen liegt. Es geht um die gewonnene Freizügigkeit, überall in Europa leben und arbeiten zu können, die politischen Freiheiten und die Gestaltung einer europäischen Demokratie. Die Röttenbacher Grünen trafen sich im Gasthaus "Delphi", um den Ortsverbandsvorstand neu zu wählen. Diane Ludwig und Stefan Fabry wurden als Sprecher gewählt, Gerhard Kühl als Schriftführer und Barbara Bauer als Kassiererin in ihren Ämtern bestätigt. Die wichtigste Aufgabe sieht das neue Vorstandsteam in einer erfolgreichen Kommunalwahl, um den Röttenbacher Gemeinderat bunter zu machen. red