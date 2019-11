Kommunalwahl: CSU nominiert Kandidaten

Am Freitag, 8. November, lädt der CSU-Ortsverband Ludwigschorgast um 19.30 Uhr in den Gasthof Schicker zu seiner Nominierungsveranstaltung mit der Wahl des Bewerbers für die Bürgermeisterwahlen und der Bewerber für die Gemeinderatswahlen ein. Es ergeht Einladung an alle Mitglieder sowie an alle Interessierten. red