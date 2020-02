Kommunalpolitischer Kaffee

Die SPD mit Bürgermeister Jürgen Hennemann lädt für den Samstag, 22. Februar, alle Interessierten zu einer "kommunalpolitischen Kaffeeplauderstunde" ein.

In lockerer Runde besteht die Möglichkeit, mit den SPD-Stadträten und den Listenkandidaten zur Stadtratswahl ins Gespräch zu kommen. Beginn ist um 11 Uhr im Café im Krankenhaus in Ebern. Dabei soll vor allem über die Zukunft des Krankenhauses, die aktuelle Struktur und die Situation gesprochen werden. "Wir sind ganz einfach ansprechbar. Kommen Sie vorbei", versichert der Ortsvorsitzende Eckart Roeß.

Die SPD ist mit Bürgermeister Jürgen Hennemann und den Stadtratskandidaten am Samstag auch auf Stadtteil-Tour. Unter dem Motto "AnsprechBar - Wir hören zu" beginnt die Tour um 14 Uhr in Heubach am Haus der Bäuerin. Weiter geht es um 15 Uhr in Vorbach vor dem Feuerwehrhaus und um 16 Uhr in Fischbach am Dorfplatz vor dem Schloss. Hennemann und die Kandidaten wollen auf die in den Wunschkarten geäußerten Anliegen der Bürger eingehen und die umgesetzten Vorhaben der letzten sechs Jahre erläutern. "Ideen und Anregungen sind willkommen", erklärt der Vorsitzende Eckart Roeß. red