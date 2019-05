Kommunalpolitische CSU-Vereinigung wählt

Der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU, Matthias Schneider, lädt alle CSU-Kommunalpolitiker zur Mitgliederversammlung für den Samstag, 4. Mai, um 10 Uhr nach Königsberg in die Gastwirtschaft "Herrenschenke" ein. Auf der Tagesordnung steht neben einem Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten und CSU-Kreisvorsitzenden Steffen Vogel zur Neuregelung der Straßenausbaubeiträge vor allem die Neuwahl der Vorstandschaft. Matthias Schneider hat angekündigt, nicht mehr für das Amt kandidieren zu wollen, so dass es eine Änderung an der Spitze geben wird. Auch soll mit Steffen Vogel ein Blick auf die Kommunalwahlen 2020 aus Sicht des CSU-Kreises gerichtet werden. Um 11.30 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück. red