Kommunalpolitik soll grüner werden

Unter dem Veranstaltungstitel "Kommunalpolitik in Hemhofen - ja, bitte! In Zukunft GRÜN" referiert und diskutiert der Abgeordnete und Sprecher für kommunale Fragen der Grünen im bayerischen Landtag, Johannes Becher, am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr in der Pizzeria "Amara" (TSV-Sportheim) in Hemhofen, Jahnstraße 5. Wie wollen die Grünen Kommunalpolitik machen? Was ist ihnen wichtig, wie wollen sie es umsetzen? Was kann man dabei von anderen Gemeinden lernen? Johannes Becher weiß, wovon er spricht, so die Veranstalter: Als Kreisrat, Stadtrat und Jugendreferent seit 12 Jahren kennt er die Probleme und die Praxis vor Ort. Der Eintritt zu dieser öffentlichen Veranstaltung ist frei. red