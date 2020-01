Kommunalpolitik bei Kaffee und Kuchen

Unter dem Motto "Fangen Sie das Jahr gut an - Wir haben für sie Kuchen gebacken" laden die Kandidaten der Sander SPD-Gemeinderatsliste für Sonntag, 12. Januar, zur kommunalpolitischen Kaffeerunde ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Pizzeria "La Fontana" ("Zur Insel") in Sand. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Gesprächsaustausch zwischen den Besuchern und den Mandatsträgern. Alle Bürger sind willkommen. red