Der Verein für Kommunale Zusammenarbeit lädt die Bürger aus Burgkunstadt, Altenkunstadt und Weismain zu einer öffentlichen Vorstandssitzung am morgigen Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr in das Besprechungsbüro der Firma Dechant in Weismain ein. In Zukunft werden die Sitzungen des Vereins für Kommunale Zusammenarbeit am Obermain öffentlich stattfinden, damit alle interessierten Bürger aus den Kommunen Burgkunstadt, Altenkunstadt und Weismain daran teilnehmen können. Bei diesen Sitzungen werden Themen, welche die drei Kommunen betreffen, diskutiert beziehungsweise werden Vorschläge erarbeitet, die zu einer besseren Zusammenarbeit dieser Kommunen führen können. Aktuell beschäftigt sich der Verein mit diesen Themen: neues Verkehrskonzept, Vorschlag Verbindungsstraße A 70 zur B 173 - Ausbau B 289; Landesgartenschau von Ebneth bis Kleinziegenfeld; gemeinsame Stadtwerke (mögliche finanzielle Ersparnisse); Menschenwald. Die Sitzungen finden jeden zweiten Mittwoch des Monats um 19.30 Uhr statt. red