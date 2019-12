Kommunale Strategien gegen den Klimawandel

Klimaschutz - wo packen wir in Weisendorf an? Der Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig, Sprecher für Energie und Klimaschutz, besucht Weisendorf. Am Mittwoch, 18. Dezember, stellt er auf Einladung von Bündnis 90/Die Grünen ab 19.30 Uhr im Gasthaus "Goldner Engel", kommunale Strategien gegen den Klimwandel vor. Bei der Veranstaltung, zu der der Ortsverband Weisendorf einlädt, geht es unter anderem darum, wie die Energiewende vor Ort gelingen kann. Dafür gibt es in Weisendorf seit 2016 einen Energienutzungsplan, der laut den Grünen in einer Schublade ruht und hervorgeholt werden müsste. red