Kommunale Baustellen laufen weiter

Trotz der momentanen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird an den Baustellen für kommunale Hochbaumaßnahmen weitestgehend weitergearbeitet. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, ist die Fortführung der Arbeiten - wenn auch unter erschwerten Bedingungen - wichtig für die Einhaltung von Verträgen, die Beschäftigung und Bezahlung der Firmen sowie der Sicherung von Fertigstellungsterminen. Eine Verzögerung hätte Beeinträchtigun-gen für Gebäudenutzer und die Nachbarschaft zur Folge.

Planungs- und Baureferent Josef Weber bittet trotz Ausgangsbeschränkungen um Verständnis, dass der Baustellenbetrieb bei den kommunalen Maßnahmen nicht eingestellt wird.

Hier wird gearbeitet

Derzeit laufen die Arbeiten an folgenden Baustellen weiter: Bei der Generalsanierung des Marie-Therese-Gymnasiums erfolgen vor allem Innenausbauarbeiten, beim Kultur- und Bildungscampus KuBiC Frankenhof können die Rohbauarbeiten weitergeführt werden. Der Erweiterungsneubau an der Hauptfeuerwache erhält gerade die neue Fassade, das Kinderhaus in der Sandbergstraße ein neues Dach. Der Neubau der Spiel- und Lernstuben in der Donato-Polli-Straße befindet sich gerade im Rohbau, ebenso wie die Arbeiten für die Vierfach-Sporthalle, das Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) in der Hartmannstraße. Die bestehende Turnhalle am Albert-Schweizer-Gymnasium wird im Innenbereich entkernt. Auch der Neubau der Fahrradabstellanlage am Kurt-Eisner-Platz östlich des Rathauses konnte dieser Tage begonnen werden. Die Umbauarbeiten des Gebäudes in der Marquardsenstraße zur Schaffung von Wohnungen sind im Gange und die Sanierungsarbeiten der nördlichen Stadtmauer (Lazarettstraße) wurden nach der Winterpause wiederaufgenommen. Auch auf dem Platz vor dem E-Werk am Fuchsengarten wird gearbeitet. Hier wird derzeit neu gepflastert und der Zugangsbereich zum Biergarten umgestaltet. red