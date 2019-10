Zu ihrem nächsten "Kommt und seht"-Gottesdienst lädt die Charismatische Erneuerung Bamberg am heutigen Samstag in die Heilig-Geist-Kirche Lichteneiche ein. Beginn ist um 19 Uhr. Zelebrant ist Joachim Kügler, Inhaber des Lehrstuhls für Neues Testament an der Uni Bamberg. Für Kinder von drei bis zwölf Jahren wird ein eigenes Programm angeboten. red