Lichteneiche vor 19 Stunden

"Kommt und seht"- Gottesdienst

"Er hat alles gut gemacht" - so ist der nächste "Kommt und seht"-Gottesdienst der Charismatischen Erneuerung Bamberg am heutigen Samstag um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche Lichteneiche überschrieben...