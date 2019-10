Im Rathaus findet am Montag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Die Änderung des Bebauungsplans für das Baugebiet "An der Steigengasse" und diverse Bauanträge stehen auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind die Gründung einer Kinderfeuerwehr für die Feuerwehren Neuenmarkt, Hegnabrunn und See, die Beschaffung von neuen Stühlen und Tischen für den Gemeindesaal, die Haushaltsabwicklung 2019 und die Eisenbahnüberführung im Bahnhof Neuenmarkt-Wirsberg. red