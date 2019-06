Kommt der Ausbau und wenn ja wann?

Das Ergebnis der Europawahl, die aktuellen Umfragewerte und die bekannten "Reizthemen der Stadtpolitik" diskutierten viele beim jüngsten CSU-Stadtgespräch intensiv und ausführlich mit Europa-Kandidatin Monika Vorndran und Stadtrat Wolfgang Lutz: Die CSU im Landkreis und bayernweit stehe noch stabil da, die Union in Deutschland schwächele stark, die SPD verliere überall und die Grünen stünden im Hoch, so die Erkenntnis, Enttäuschung und Unverständnis an der CSU-Basis. Im neuen Europa-Parlament muss die EVP mit Manfred Weber als Kommissions-Präsident die neue Europapolitik mitgestalten.

Stadtrat Wolfgang Lutz stellte sich der Diskussion, erläuterte und erklärte die aktuellen Themen der Stadtpolitik: Hinsichtlich des Mangels an stadtnahen Parkplätzen wegen der größeren Frequenz von Tagestouristen und Gästen, wollte ein Bürger wissen, ob der Salinenparkplatz ausgebaut wird. Weitere Themen waren der langwierige Kanalbau in der Erhardstraße und die "Leerstände" in der Gastronomie: Ratskeller, Erthal, Luitpold-Café. Aber auch der Erweiterungsbau des Landratsamtes und die Mühlgasse, das Verhältnis Heiligenfeld - Stadtrat/Stadtverwaltung. Nach Meinung eines Teilnehmers könnte auch der Brunnen im Rosengarten noch mehr und regelmäßige dezente Musik bieten.

Der nächste CSU-Stammtisch findet am Donnerstag, 4. Juli statt. Alfred Wacker