Kommt das Ticket für 365 Euro?

Am Montag, 7. Oktober, kommt der Kreistag Haßberge zu einer Sitzung zusammen. Der Beginn ist um 14.30 Uhr im Landratsamt in Haßfurt.

Es sollen laut Tagesordnung für folgende Punkte die Beschlüsse gefällt werden: Zunächst geht es um die Einführung eines 365-Euro-Tickets im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) und das Innovationspaket VGN. Weiter wollen die Kreistagsmitglieder die Vorschlagsliste der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter und den Ausbauplan der Tiefbauverwaltung absegnen.

Naturparkfragen

Im Verlauf der Sitzung beschäftigen sich die Mitglieder ferner mit der Herausnahme von Flächen aus dem Naturpark Haßberge in Memmelsdorf und Schönbrunn bei gleichzeitiger Aufnahme von Flächen in Memmelsdorf, Ober- und Untermerzbach sowie in Schönbrunn. Dieser Tagesordnungspunkt wird vor dem Kreistag im Kreistag-Umweltausschuss an dem Montag, 7. Oktober, vorbehandelt (Sitzungsbeginn ist um 14 Uhr im Landratsamt).

Beteiligungen

Weitere Themen des Kreistags sind noch die interkommunale Zusammenarbeit und das Beteiligungsmanagement (Besetzung der Verbandsversammlung Zweckverband Meisterschule Ebern für das Schreinerhandwerk) und die Beteiligung des Landkreises an Unternehmen. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red