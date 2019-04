Kommandanten neu gewählt

In den Feuerwehren der Hallerndorfer Ortsteile wurden die Kommandanten und Adjutanten neu gewählt.

In Willersdorf-Haid wurden Kommandant Markus Stillkerich und Stellvertreter Andreas Bergmann im Amt bestätigt, das gilt ebenso für die Freiwillige Feuerwehr Hallerndorf: Hier wurden Wolfgang Mönius als Kommandant und Stellvertreter Alexander Steger wiedergewählt. In Stiebarlimbach ist der neue Kommandant Michael Wolf und sein Stellvertreter Michael Maaßen, der bisherige Kommandant. In Trailsdorf wurde Stefan Bauer als Kommandant und Michael Bauer als Stellvertreter neu gewählt. Der neue Kommandant in Schlammersdorf ist Udo Haag, der Stellvertreter Stefan Stein wurde in seinem Amt bestätigt.

Da der bisherige Kommandant der Feuerwehr Pautzfeld, Thomas Harsch, seinen Rücktritt bekanntgab, wurde Andreas Klement als neuer Kommandant gewählt. Der Hallerndorfer Gemeinderat bestätigte die Wahlen der Kommandanten und der Stellvertreter einstimmig. hu