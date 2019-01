Kommandant Wolfgang Glotz übergibt sein Amt an Benjamin Obexer

Andreas Dorsch Die Höchstadter Stützpunktwehr bekommt einen neuen Kommandanten. Seit zwölf Jahren steht Wolfgang Glotz an der Spitze der aktiven Höchstadter Feuerwehrleute. Am 10. Februar wird er dieses Ehrenamt an seinen Nachfolger Benjamin Obexer übergeben.

"Nach zwölf Jahren muss etwas Neues kommen", sagt der 52-jährige Noch-Kommandant Glotz zu seinem Rückzug. Den hatte er schon bei der letzten Wahl vor sechs Jahren angekündigt. Aus dem Feuerwehrdienst aussteigen wird er aber nicht. Glotz: "Ich gehe zurück ins zweite oder dritte Glied."

Er habe in den vergangenen Jahren junge Zug- und Gruppenführer auch als Einsatzleiter nachgezogen und die Mannschaft verjüngt. Jetzt sei es an der Zeit, auch die Führung in jüngere Hände zu geben. Wäre er noch einmal angetreten, kämen dann 18 Kommandanten-Jahre zusammen - für Glotz eindeutig zu viel.

Löhnert bleibt Stellvertreter

Bereits am 8. Januar wählten die Höchstadter Feuerwehrleute den 38-jährigen Benjamin Obexer zu ihrem neuen Kommandanten. Kreisbrandrat Matthias Rocca hat inzwischen die fachliche Eignung des Kandidaten bestätigt und am Montagabend segnete auch der Stadtrat den Kommandantenwechsel ab. Stellvertretender Kommandant war bisher Rudolf Löhnert. Er wurde von den Aktiven und auch vom Stadtrat in seinem Amt bestätigt.

Der künftige Kommandant Obexer absolviert in dieser Woche an der Feuerwehrschule in Regensburg den letzten Lehrgang, den er für seine neue Aufgabe braucht. Beschäftigt beim größten Arbeitgeber der Stadt ist Obexer auch schon 24 Jahre in der Feuerwehr aktiv. "Ich möchte die Herausforderung annehmen, diesen Job zu machen", sagt er auf Anfrage des FT.

Laut Glotz kommen auf seinen Nachfolger viele Aufgaben und eine große Verantwortung zu. Eine Hauptaufgabe sieht Obexer in der Zukunft auch darin, neue aktive Mitglieder für die Feuerwehr zu gewinnen.