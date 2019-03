Kommandant Schaller: Jeder Dienstleistende kann stolz sein, anderen geholfen zu haben

Die Feuerwehr Frohnlach verfügt über 26 Dienstleistende und hat einige kleine Schritte in die richtige Richtung gemacht. Bei der Hauptversammlung ging Kommandant Hilmar Schaller näher darauf ein. Erfreulich ist, dass im Kinderbereich und bei den Dienstleistenden jeweils ein weiterer Neuzugang verzeichnet werden konnte.

"Der Nachwuchs und die Werbung sind immer noch unsere wichtigsten Ziele", erklärte Schaller. Durch eine Spende sei es möglich, eigene Poster zu drucken und den Infostand neu zu gestalten. Ideen und Vorschläge zur Gestaltung der Homepage würden gerne entgegengenommen. Der Kommandant bat um Unterstützung und ist überzeugt, dass die anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft gemeinsam bewältigt werden könnten, wenn alle an einem Strang zögen.

Weiter gab er einen Einblick in den Dienst-, Übungs- und Einsatzbetrieb. "Wir hielten 24 Übungen ab und wurden zu 13 Einsätzen gerufen", führte der Kommandant aus. Statistisch gesehen hätten 84 Einsatzkräfte 103 Stunden Dienst geleistet. Neben zwei internen Einsatzübungen habe es auch mehrere Arbeitseinsätze gegeben. Wie Schaller sagte, beteiligten sich Aktive unter anderem an Lehrgängen, absolvierten Leistungsabzeichen und vertraten die Wehr bei unterschiedlichen Veranstaltungen. An Wartungs- und Umbauarbeiten erbrachten die Dienstleistenden 270 Stunden. Einen Dank sagte er der Gemeinde, die die Wehr bei der Beschaffung von Ausrüstung und Technik nach Möglichkeit unterstütze. Schließlich sagte Hilmar Schaller: "Jeder Dienstleistende kann stolz sein, anderen geholfen zu haben."

"In der Atemschutzgruppe leisten momentan vier Aktive Dienst", berichtete der Leiter des Atemschutzes Norbert Hein. Für die derzeitigen Geräte kündigte er eine letztmalige Grundüberholung an. Da ab dem kommenden Jahr die Ersatzteilbestellung durch den Hersteller für diesen Gerätetyp nicht mehr gewährleistet sei, müsse geprüft werden, ob sich auch Neuanschaffungen lohnten.

Die beiden Jugendwarte Martin Höfs und Pascal Wöhner haben im letzten Jahr erneut die Werbetrommel für die Wehr gerührt. In der Kinderfeuerwehr Oberfüllbach sind jetzt zwei Löschwichtel. Nachdem die Wehr gute Aussichten hat, einen Brandsimulator mit Anhänger gesponsert zu bekommen, soll mit diesem ebenfalls für den Dienst am Nächsten geworben werden.

Der Verein hat 57 Mitglieder, berichtete Vorsitzender Bernhard Kreul. Bernhard Kreil dankte Felix Enz, der als Gerätewart im Einsatz ist und zusätzlich viele Arbeiten übernimmt. Darüber hinaus stellt er Material und Maschinen zur Verfügung.

Landrat Sebastian Straubel, Bürgermeister Bernd Reisenweber und die Feuerwehr-Führungsriege des Landkreises lobten die Frohnlacher Wehr für ihren Einsatz. Sie machten deutlich, dass auch durch kleine Wehren in den Dörfern schnell und adäquat Hilfe geleistet werden könne. Zudem sei ihr Beitrag für die Dorfgemeinschaft wichtig.

Mit dem staatlichen Feuerwehrehrenzeichen in Gold zeichnete Landrat Straubel den Kommandanten Hilmar Schaller sowie Uwe Volk aus. Schaller absolvierte unterschiedliche Lehrgänge. Er bildet seit 1994 Atemschutzgeräteträger in Ebersdorf aus und brachte sich von 1998 bis 2014 bei der Truppmannausbildung am Standort Frohnlach/Ebersdorf mit ein. Seit 1992 arbeitet Hilmar Schaller in der Atemschutzübungsanlage des Landkreises mit und war dort auch stellvertretender Leiter. In der Frohnlacher Wehr übernahm er bereits 1997 das Amt des stellvertretenden Kommandanten und steht seit 2003 an der Spitze der Aktiven. In den 40 Jahren setzte er Akzente und legte verschiedene Leistungsprüfungen ab.

Uwe Volk legte ebenfalls verschiedene Leistungsprüfungen ab. "Er passt sich mit seinem freundlichen und humorvollen Wesen bestens in die Feuerwehrgemeinschaft ein", hieß es in der Laudatio. Durch ihre langjährige aktive Dienstzeit seien beide Vorbilder. Für 60-jährige Treue wurde Fritz Lindner ausgezeichnet. Vor 25 Jahren traten Joachim Hassel und Norbert Hein, der seit vielen Jahren als Leiter des Atemschutzes im Einsatz ist, ein. Alexandra Kemnitzer