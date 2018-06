Kommandant ist wieder Manuel Gessner

wir berichteten

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach mit der Löschgruppe Windheim hat wieder einen Kommandanten . Nachdem Manuel Gessner bei der vergangenen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach mit der Löschgruppe Windheim sein Amt als Kommandant aufgrund von Zwistigkeiten niedergelegt hatte, war von Seiten der Stadt Münnerstadt bereits Mitte Mai ein Termin zur Neuwahl eines Kommandanten angesetzt worden. Diese hatte jedoch ohne Ergebnis geendet.Jetzt waren die Mitglieder der Feuerwehr Reichenbach und der Löschgruppe Windheim nun erneut zur Kommandantenwahl geladen worden. Bürgermeister Helmut Blank erklärte, dass im Mai für die Löschgruppe Windheim Spinde angeschafft wurden und weitere Arbeiten noch in der Umsetzung sind.Zudem habe es einen Gesprächstermin mit dem Handelsforum Würzburg und einigen Feuerwehrmitgliedern gegeben, bei dem ein Streitpunkt wegen einer Pumpe aus dem Weg geräumt werden konnte ().Auch habe die Stadt Münnerstadt ihren Antrag für die Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs für Reichenbach bei der Regierung von Unterfranken eingereicht, eine Antwort stehe allerdings noch aus. Blank dankte zudem Christian Nöth, der seit dem Rücktritt Gessners die kommissarische Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach mit Löschgruppe Windheim innehatte.In einer Diskussionsrunde bat Manuel Gessner - in Absprache mit dem Kommandanten der Münnerstädter Wehr - darum, das angespannte Verhältnis zwischen den Wehren auf Null zurückzusetzen, denn nur gemeinsam könne man etwas bewegen. Für die Wahl des Kommandanten wurde aus den Reihen der Versammelten Manuel Gessner vorgeschlagen. Da er ohne Gegenkandidaten war, wurde er einstimmig gewählt und nahm die Wahl auch an.Bürgermeister Blank richtete seinen Dank nicht nur an die Versammelten für die zügige Umsetzung der Wahl, sondern auch an Manuel Gessner, für die Übernahme des Amtes des Kommandanten.