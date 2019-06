"Komm rein" in die Kinderbücherei

Sina Gärtner liest in der Kinderbücherei am Freitag, 28. Juni, das Bilderbuch "Die Schneiderin des Nebels" vor. Zum Inhalt: Rosa hat ein besonderes Talent. Sie webt aus Nebel heiß begehrte Stoffe. Kreationen, mit denen ihre Mitmenschen unliebsame Dinge und Gefühle unter einem dicken Schleier verhüllen. Doch dann erhält Rosa einen Brief, der plötzlich wieder Licht in ihr Leben bringt. Anschließend werden beim Basteln "Bilder gewebt". Die Anmeldung für die kostenlosen Eintrittskarten für Kinder zwischen fünf und acht Jahren ist ab sofort in der Kinderabteilung der Stadtbücherei möglich. Die Veranstaltung dauert von 15.30 bis circa 16.30 Uhr. red