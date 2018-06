"Komm ins Musikhaus"

red



In der Woche vom 2. bis 6. Juli veranstaltet die Kreismusikschule Bamberg an vielen Orten im Landkreis offene Unterrichtsstunden . Kinder ab vier Jahren sind eingeladen, den Unterricht vor Ort, gerne auch zusammen mit ihren Eltern, einmal hautnah mitzuerleben. Die genauen Termine an den verschiedenen Orten sind auf der Homepage der Kreismusikschule Bamberg ( www.kreismusikschule-bamberg.de ) zu finden. Eine Anmeldung für den Besuch dieser Schnupperstunden ist nicht erforderlich, wie das Landratsamt mitteilt.Neue Kurse im "Musikhaus" (musikalische Früherziehung für Kinder bis ca. 4 Jahren) und in der "Musikwerkstatt" (mehrstimmiges Musizieren mit Orff-Instrumenten und Stabspielen für Kinder im Grundschulalter) starten mit Beginn des neuen Schuljahres im September 2018. Anmeldungen hierfür sind noch bis Mitte Juli möglich. Bereits ab einer Anzahl von fünf Kindern kann ein Kurs auch in ihrem Ort zum Beispiel direkt im Kindergarten starten.Auch für Blockflöte und Kinderchor werden noch Anmeldungen entgegengenommen.Weitere Informationen und Anmeldung auf der Homepage oder im Sekretariat der Kreismusikschule im Landratsamt, Ludwigstraße 23, Telefon 0951/85165.