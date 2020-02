Kombination ist einmalig in ganz Bayern

Das seit mehr als einer Generation bestehende Neujahrsschießen der Schützengesellschaft Coburg 1354 fand heuer zum 32. Mal statt. Der Versuch, die Tradition mit dem modernen Schießsport zu vereinen, sprich, sich in Kombination von zwei Disziplinen gleichzeitig miteinander zu messen, hat sich nach drei Jahren fest etabliert. Zum einen wurde mit Ordonnanzpistolen bis Einführungsjahr 1945 im Kaliber 7,5 mm bis 45 geschossen, zum anderen mit Großkaliber-Sportpistolen im Kaliber 9mm bis 45. Die Schützengesellschaft Coburg richtet dabei als erster und einziger Verein in ganz Bayern einen solchen Wettkampf aus.

Historische Dienstpistolen

Initiator Harry Langheinrich zeigt sich zufrieden: "Es ist ein einmaliges Erlebnis, mit historischen Dienstpistolen zu schießen. Wenn man bedenkt, dass die meisten von ihnen bereits vor 120 Jahren zur Serienreife gelangten und viele der heute vertretenen Modelle über 75 Jahre alt waren, kommen die erzielten Ergebnisse erstaunlich nahe an die von modernen Sportpistolen. In diesem Jahr haben wir erstmalig einen Damenpokal ausgeschossen, den Kerstin Pilipp von der SG Coburg gewann. Neben Pokalen und Urkunden erhielten die jeweils ersten zehn Platzierten attraktive Sachpreise."

Bei beiden Disziplinen hieß es, auf 25 Meter ins Schwarze zu treffen. Jedem stand die Wahl seiner Pistole und des Kalibers frei. Es galt, mit 15 Schuss Präzision möglichst viele der maximal 150 Ringe zu erringen, ein- oder zweihändig, streng nach der Sportordnung des DSB. Trotz der Temperaturen um den Gefrierpunkt und trüben Wetters lockte die einmalige Herausforderung so viele Teilnehmer wie im vergangenen Jahr. An den Start gingen bei der Ordonnanzdisziplin legendäre Modelle wie die Luger 08, Walther PP oder PPK (bekannt von James Bond), Makarov sowie die Colt 1911. Die Gelegenheit zum fachlichen Austausch wurde rege genutzt. Einige Teilnehmer, die kein historisches Original besaßen, bekamen von anderen eines für den Wettkampf ausgeliehen. Auch in diesem Jahr war die Reservistenkameradschaft Neustadt besonders stark vertreten, da ihre Mitglieder mit der Ordonnanzpistole sehr versiert sind.

Aufgrund des hohen sportlichen Niveaus der Teilnehmer trennten die jeweils ersten drei Platzierten in beiden Disziplinen lediglich ein paar Ringe. Den Ehrenteller für den Kombinationssieger gewann Robert Kahlau. Er erhielt außerdem ein handsigniertes Buch vom Protektor der SG Coburg, Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha. Matthias Klar