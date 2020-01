Kolumbianisch kochen lernen

Die Volkshochschule Haßberge bietet in Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl Hofheim am Donnerstag, 6. Februar, einen kolumbianischen Kochkurs an. Dabei besteht die Möglichkeit, die kolumbianische Küche mit ihren Einflüssen kennenzulernen. Die Teilnehmer bereiten Spezialitäten zu, die anschließend in gemütlicher Runde gegessen werden. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Grundschule in Hofheim (Anmeldung unter www.vhs-hassberge.de sowie unter der Telefonnummer 09523/7807 oder 6955). red