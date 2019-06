Kolpingstraße und Dauerparkplatz gesperrt

Die Stadt Haßfurt teilt mit, dass die Kolpingstraße zwischen Danziger Straße und Fröbelstraße vom 25. bis einschließlich 27. Juni wegen Bauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt ist. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Danziger Straße, Breslauer Straße und Fröbelstraße. Des Weiteren ist der Dauerparkplatz am Tränkberg, zwischen der Ortsstraße Tränkberg und dem Wendehammer Am Hafen, ebenfalls wegen Bauarbeiten vom 25. bis einschließlich 27. Juni für den gesamten Verkehr gesperrt, informiert die Stadt Haßfurt weiter. Die Parkplätze im Bereich des Wendehammers sind, so die Stadt weiter, über die Straße Am Hafen zu erreichen. red