"Kolpingsstübla" im Jugendheim Pressig eingeweiht

Das "Kolpingsstübla" im Jugendheim Pressig wurde von Idealisten der Herz- Jesu- Pfarrei Pressig saniert und renoviert. Ausschlaggebend war dafür ein Wasserschaden. Nach längerer Bauzeit konnte nun in einer kleinen Feierstunde die Wiedereröffnung mit Segnung durch Pater Helmut Haagen stattfinden. Neben dem hell gestalteten Gastraum, der 48 Plätze bietet, kann nun auch wieder die als Nebenraum angebaute Kegelbahn benutzt werden. Jugendheimverwalter Ottmar Gerber dankte den Fachfirmen für die gute Arbeit und allen freiwilligen Helfern, die unter Regie von Franziska Lehmann mithalfen. Das Erzbischöfliche Ordinariat gewährte einen Zuschuss auf die Behebung der Wasserschäden. Gerber freute sich auch über den Besuch des Verkaufsleiters der Weismainer Püls- Bräu, Berthold Förweiser, der eine Spende überreichte. "Der Kolpingsgedenktag kann kommen", freute sich Vorsitzende Christa Appel über die rechtzeitige Fertigstellung. Am Samstag, 1. Dezember, wird die erste Veranstaltung in den Räumen des "Kolpingsstüblas" sein: der Kolpinggedenktag. Nach dem Gottesdienst wird die adventliche Feier der Kolpingsfamilie durch einen Vortrag von Stephan Renczes, Geschäftsführer der Katholischen Erwachsenen Bildung Kronach, über den "Stern von Bethlehem", bereichert. Christa Appel richtete großen Dank an die Kirchenverwaltung mit Kirchenpfleger Klaus Herbst, sowie an das gesamte Renovierungsteam für die vielen unentgeltlichen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden. Pater Haagen erteilte nach einem Gebet die Segnung. eh