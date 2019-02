Kolpingsfamilie wirkt auf vielen Ebenen mit

Die Kolpingsfamilie Unterpreppach-Reutersbrunn-Vorbach hatte dieser Tage zur Mitgliederversammlung ins Musikprobenheim eingeladen. Die Hauptverantwortliche des Leitungsteams, Martina Schwengler, freute sich eingangs, zumindest 20 Anwesende (von 96 Mitgliedern) empfangen zu können.

Einen besinnlichen Gedanken zum Einstieg trug Marta Miener vor, zumal es für die Gemeinschaft derzeit keinen Präses (geistlichen Leiter) gibt. Der Rückblick auf das Vereinsgeschehen, erstattet von Martina Schwengler mithilfe einer eindrucksvollen Bildpräsentation, verdeutlichte die übers Jahr verteilten Aktivitäten, welche sich seit der Mitgliederversammlung vor Jahresfrist vor allem auf folgende Punkte erstreckten: die Altkleiderverwertung per Sammelcontainer, die Mitwirkung beim Faschingszug-Kassieren in Ebern, das Fastenessen zugunsten einer sozialen Einrichtung, die Aufstellung des Maibaumes in Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen, die besondere Maiandacht, die Unterstützung des Ferienprogramms in Unterpreppach, die Mitwirkung beim Kirchweih-Wochenende samt einer interessanten Betriebsbesichtigung in Scheßlitz, die beliebte Kirchweihgaudi, die neuerliche Sammelaktion für ausgediente Handys, ein erfolgreiches Familienwochenende in Bad Königshofen, der Nikolausbesuch sowie der Kolping-Gedenk-Gottesdienst im Advent.

Der von Schwengler vorgetragene Kassenbericht ließ eine geordnete Finanzlage erkennen, Kassenprüfer Herbert Peschke bestätigte eine ordnungsgemäße Kassenführung - die einstimmige Entlastung war dann nur noch Formsache.

Gemäß dem Leitgedanken des Gründervaters Adolph Kolping, nämlich "Anfangen ist oft das Schwerste, aber treu bleiben das Beste", ehrte Martina Schwengler einige Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Kolping-Gemeinschaft mit Urkunde und kleinem Präsent. Das waren Michael Deublein für 25 Jahre sowie Günther Becht und Gertrud Barthelmann für jeweils 40 Jahre. Becht und Barthelmann konnten nicht anwesend sein.

Die Mitglieder besprachen kurz die Jahresplanung und absehbare Termine, beginnend mit dem Fastenessen am Sonntag, 7. April, im Musikprobenheim, sowie der Maibaum-Aufstellung am 30. April. Im weiteren Verlauf überlegten die Anwesenden, was sich künftig beim Aufstellen des Maibaums ändern könnte und wo heuer im September eine Betriebsbesichtigung angepeilt werden soll. on