Kolpingsfamilie wählt neuen Vorstand

Nachdem im vergangenen Jahr bei der Kolpingsfamilie Bad Staffelstein eine neue Satzung verabschiedet wurde, war die Wahl des gesamten Vorstands nötig geworden. Diese wurde im katholischen Jugendheim durchgeführt. Von den anwesenden Mitgliedern waren 40 wahlberechtigt.

Die Wahlen brachte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender, wie bisher, Winfried Butz, sein Stellvertreter, Johann Baier, Neumitglied seit einiger Zeit, und aus Niederbayern nach Bad Staffelstein umgezogen. Kassier: Gabi Sniehotta, als Nachfolge des bisherigen Schatzmeisters, Rudi Böhmer. Schriftführer: Christel Butz, alle Vorstandsmitglieder wurden schriftlich und mit großer Mehrheit bestätigt.

Als Beisitzer wirken nun in der Vereinsarbeit mit: Albert Holzschuh, Peter Würker, Rudi Böhmer, Franz Gäck, Annemarie Böhmer und Anne Holzschuh, ferner wurden ebenso per Handzeichen Franziska Gernert und Antje Leicht als Kassenprüferinnen bestimmt. Bei der Eröffnung der Mitgliederversammlung zeigte sich Vorsitzende Winfried Butz erfreut über die zahlreiche Beteiligung aller, und besonders des Präses, Pfarrer Georg Birkel für die feierliche Gestaltung des Abendgottesdienstes in der Pfarrkirche St. Kilian. Einen ausführlichen Jahresrückblick gab Butz an die Versammlung weiter. Er dankte besonders Franz Gäck, Albert Holzschuh für ihre vielfältige Mithilfe und bei Ludwig Alin für die Pressearbeit. Der Verein hat nun 128 Mitglieder.

65-jährige Mitgliedschaft

Ein seltenes Jubiläum feierte der 93-jährige Heinrich Krappmann mit der 65-jährigen Mitgliedschaft.

Per Handschlag und Überreichung der Kolping-Nadel wurden Marie Luise Baier und Johann Baier sowie Anita und Karl Nossek als neue Mitglieder aufgenommen. Geehrt wurden: Für 25 Jahre: Susanne Dumproff, Daniela Müller, Carl und Karoline Haßler. 40 Jahre: Thomas Gernert und Eduard Knappe. 50 Jahre: Siegfried Dinkel. la