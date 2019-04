Kolpingsfamilie startet Sommerprogramm

Das Sommerprogramm der Kolpingsfamilie findet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) statt. Daher sind auch Nichtmitglieder und Gäste zu den Veranstaltungen willkommen.

Ein Tagesausflug führt am Dienstag, 7. Mai, nach Lohr am Main.

Der Vortrag "Ist die Seele unsterblich?" von Dekan Rebhan findet am Dienstag, 14. Mai, um 19 Uhr im Jugendheim statt.

Die traditionelle Maiandacht in der Kapelle auf dem Veitsberg wird am Dienstag, 21. Mai, um 19 Uhr gefeiert. Anschließend treffen sich die Teilnehmer zur Brotzeit in der Gaststätte Hagel in Dittersbrunn.

An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, findet ein Familientag ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen am Jugendheim statt.

Der Staffelsteiner Apotheker Karl-Heinz Nusser referiert am Dienstag, 25. Juni, ab 19 Uhr im Jugendheim unter dem Titel "Duftreise".

Am 2. Juli steht ab 19 Uhr der fröhliche Sommerabend im Staffelsteiner Pfarrgarten auf dem Programm.

Viel Neues gibt es zu erkunden beim Besuch der Gemüsefarm in Feulersdorf, zu dem am am 9. Juli gefahren wird.

Das Pfarrfest am 14. Juli wird von der Kolpingsfamilie mitgestaltet.

Ein Spieleabend ist für den 23. Juli, 19 Uhr, im Jugendheim vorgesehen.

Die Kolpingsfamilie trifft sich am 26. Juli ab 19 Uhr zum Forellenessen in der Staffelsteiner Ellnermühle.

Zum Abschluss des Sommerprogrammes wird am 30. Juli um 19 Uhr gemeinsam ein Gottesdienst in der Dorfkirche Wiesen gefeiert. al