Kolpingsfamilie lädt zur Besichtigung ein

Zum bevorstehenden Kirchweih-Wochenende in Unterpreppach mit umfassendem Programm der Ortsvereine beteiligt sich auch die örtliche Kolpingsfamilie. Daneben organisiert die Kolping-Vorstandschaft am Kirchweihmontagnachmittag, 2. September, nach dem um 13.30 Uhr im Festzelt beginnenden Seniorengottesdienst ab etwa 15 Uhr in bewährter Weise eine zünftige Kirchweih-Gaudi für die Kinder und Jugendlichen mit abschließendem Hahnenschlag am Platz um das Musikprobenheim am Ruppacher Weg. Die in langjähriger Tradition am Montagvormittag von der Kolpingsfamilie organisierte Besichtigung eines heimatnahen Betriebes führt heuer in das Sozialpsychiatrische Zentrum in Ebern, An der Eiswiese 1. Teilnehmer, die sich für die Besichtigung und die Führung durch die Einrichtung interessieren, möchten sich bis Samstag, 31. August , bei Martina Schwengler, Telefon 09531/ 6774, anmelden. Alle Teilnehmer treffen sich zum Bilden von Fahrgemeinschaften um 8.45 Uhr an der Schulbus-Haltestelle am Ruppacher Weg in Unterpreppach, bzw. um 9 Uhr am Parkplatz zur Eiswiese in Ebern. on