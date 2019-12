Kolpingsfamilie lädt zum Adventsfenster

Die Kolpingsfamilie Bubenreuth lädt zum Adventsfenster am Mittwoch, 4. Dezember, 18 Uhr, ein. Ort ist im Pfarrhof der katholischen Kirche. Außerdem gibt es die Gewänder für die Sternsinger am Sonntag, 8. Dezember, ab 9.30 Uhr in der katholischen Kirche. Die "Ruhige Stund'" im Advent ist am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule. In diesem Jahr führt die Kolpingsfamilie bereits die 26. "Ruhige Stund'" durch. red