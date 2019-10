Neunkirchen am Brand 21.10.2019

Kolpingsfamilie feiert Jubiläum

Am Sonntag, 27. Oktober, feiert die Kolpingsfamilie St. Josef ihr 70-jähriges Bestehen. Das Festprogramm beginnt um 18 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Erzbischof Ludwig Schick in St. Michael und an...