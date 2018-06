Kolpingsfamilie dankt mit Wallfahrt

Im Leben fest verwurzelt



Wilfried Stocklassa



Eine Wallfahrt der besonderen Art bietet jedes Jahr das Kolping-Werk des Diözesanverbandes Bamberg an. Interessierte Familien werden eingeladen, an einer Familienwallfahrt teilzunehmen, die für Jung und Alt gleichermaßen ansprechend, im Besonderen aber auch thematisch kindgerecht aufbereitet ist.Die Kolpingsfamilie Höchstadt holte in diesem Jahr im Rahmen des 25. Jubiläums diese Wallfahrt nach Höchstadt, um allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern für ihre Treue und für all das Engagement zum Wohle der Gemeinschaft und der Mitmenschen Danke zu sagen, und natürlich auch Gott Danke zu sagen für seine Begleitung in dieser Zeit. Denn als Motto war "Danken" vom Vorbereitungsteam ausgewählt worden für diese Fußwallfahrt, die am vergangenen Sonntag vom Parkplatz Aischaue abseits der Straßen über mehrere Stationen zur Antoniuskapelle auf den Lauberberg ging.Ein Team unter der Leitung von Diözesanpräses Pfarrer Wilfried Wittmann aus der Pfarrei St. Christopherus, Fürth, sowie des Seelsorgers des Jugendhauses Burg Feuerstein, Diakon Burkhard Farrenkopf, hatte sich unter Mitwirkung verschiedener Kolpingsfamilien in mehreren Sitzungen auf dieses Ereignis vorbereitet. Entstanden war ein sehr ansprechendes, bunt gestaltetes Wallfahrtsbüchlein. Ein grüner Laubbaum ist auf dem Cover abgebildet, darauf in weißer Schrift in Deutsch und in vielen anderen Sprachen das Wort "Danken". Diese Sprachenvielfalt soll symbolisieren, dass der Sozialverband Kolping international aufgestellt ist, in vielen Ländern der Welt aktiv ist zur Verbesserung der Lebenssituationen der Menschen, in der Flüchtlingshilfe, in der Schul- und Weiterbildung für Kinder und junge Menschen, in der Erwachsenenbildung, in der Berufswelt und in weiteren Bereichen.Luitgard Dannhardt, Familienreferentin für Kolping, brachte an der ersten Station in einer Baummeditation zum Ausdruck: Wichtig sei für jeden, selbst im Leben wie ein Baum mit seinen Wurzeln festzustehen, sowohl äußerlich, aber auch innerlich zu wachsen, Liebe und Fürsorge zu erhalten, um dann selbst "Früchte" hervorbringen zu können, sowohl für sich selbst als auch für andere. Ebenso gehöre zum Wachstum dazu, die eigenen Talente und Fähigkeiten zu entdecken, die wie der Samen eines Baumes entfaltet werden wollen, um neues Leben hervorbringen zu können.Auf Spurensuche nach den eigenen Talenten ging es auf der zweiten Station am Spielplatz in Sterpersdorf. Dazu hatte Josef Weber von der Kolpingsfamilie Forchheim viele Fotokarten ausgebreitet. Jeder Teilnehmer konnte Fotokarten auswählen, die am besten zu seinen Talenten und Fähigkeiten passten.Mesner Rudolf Schwandner und Kirchenrat Michael Zenkel hatten auf dem zur Kirche gehörenden Spielplatz ein Loch ausgehoben. Dort pflanzten die Kinder einen vom Diözesanverband Bamberg zum 25. Jubiläum als Geschenk mitgebrachten Apfelbaum als Symbol für das Wachstum und das Hervorbringen von Früchten sowie den Segen Gottes.Im Gottesdienst in der Antoniuskapelle unterstrichen Präses Wittmann und Diakon Farrenkopf in einem Rollenspiel, dass, ist der gute Samen an Fähigkeiten in uns einmal ausgesät, wir Ruhe und Gelassenheit, aber auch Gottvertrauen und Eigeninitiative üben dürfen.Jungen Familien bieten die Kolpingsfamilie Höchstadt und der Kolping-Diözesanverband in Zusammenarbeit mit der Diplom-Sozialpädagogin Luitgard Dannhardt Vortragsabende und Wochenendseminare mit Erziehungsthemen an. Ein Klassiker ist zum Beispiel, "Wie Kindern Grenzen gesetzt werden können". Interessenten können sich melden unter wilfried.stocklassa@t-online.de oder über das Kontaktformular bei www.kolpingwerk-bamberg.de