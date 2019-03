Kolpingsfamilie begeht Josefitag

Der Festtag des heiligen Josef steht bei der Kolpingsfamilie Herzogenaurach hoch im Kurs. Dieses Fest konnte in diesem Jahr am Sonntag vor dem Patronatsfest gefeiert werden. Dazu gehörten ein feierlicher Einzug in die Stadtpfarrkirche, die Totenehrung, eine Messfeier und ein anschließendes Beisammensein im Pfarrzentrum. Als Gäste waren auch Mitglieder des Josefsvereins aus Niederndorf gekommen, deren Josefifeier eine Woche später stattfindet. Außerdem nahmen Mitglieder des Patenvereins Höchstadt mit dem Banner am Gottesdienst teil. Gemeinsam zogen sie von der Krone zur Stadtpfarrkirche, begleitet wurde der Zug von der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach. Foto: Manfred Welker