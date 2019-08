Kolpingsfamilie beendet Sommerprogramm

Mit Beginn der Schulferien in Bayern endet das Sommerprogramm der Kolpingsfamilie Bad Staffelstein. Nach gutem Brauch wird hierzu in einer umliegenden Kirche oder Kapelle gemeinsam ein Abschlussgottesdienst gefeiert.

Der Präses, Pfarrer Georg Birkel, zelebrierte diesmal die Eucharistiefeier abends in der St.-Andreas-Kirche in Wiesen. Das von Franz Gäck getragene Kolpingbanner flankierte wie immer den Altarraum. Die Kirche füllte sich mit zahlreichen Kolpingmitgliedern und Gläubigen aus dem Dorf.

Bei seiner Ansprache an die Gottesdienstbesucher verwies der Geistliche auf die jahrhundertealte Geschichte der einstigen Wallfahrtskirche in Wiesen. Außerdem erinnerte Birkel an das Vorbild von Adolph Kolping und sein Wirken.

In den Fürbitten, die von einer Ministrantengruppe vorgetragen wurden, wurde für alle Probleme unseres Lebens und für Anliegen des Kolpingwerkes gebetet. Vorsitzender Winfried Butz half als Lektor beim Gottesdienst mit. Mit dem bekannten "Kolping-Grablied" endete die kirchliche Feier. al