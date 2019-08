Die Kolpingfrauen Hammelburg bieten am Feiertag Maria Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, traditionell wieder gebundene Kräutersträußchen nach dem Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, gegen eine Spende an. Der Erlös ist für das Steinthal gedacht. Wer verschiedene Kräuter aus seinem Garten für das Binden der Sträußchen abgeben kann, soll diese bereits am Dienstag, 13. August, ab 11 Uhr bis 17 Uhr bei Familie Krapf, Kissinger Straße 66, vorbeibringen. sek