Die Kolpingbrüder treffen sich am heutigen Mittwoch um 18 Uhr am Kolpinghaus zur Bildung von Fahrgemeinschaften und Fahrt zur Erlacher Kapelle. Dort wird eine Maiandacht abgehalten. Im Anschluss daran folgt eine Versammlung in der Gaststätte Klemenz-Dauer in Frankenberg. Die Frauengruppe trifft sich am Donnerstag, 23. Mai, um 19.15 Uhr am Kolpinghaus zur Fahrt mit Autos in die Weihersmühle. red