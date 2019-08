Niesten ist das Ziel der Kolpingbrüder am Mittwoch, 7. August. Die Radfahrer starten um 17 Uhr, die Autosfahrer um 18 Uhr ab Kolpinghaus. Die Kolpingfrauen treffen sich zu einer Versammlung am Donnerstag, 8. August, um 18.30 Uhr in der Gaststätte Obendorfer. elu