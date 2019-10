Alle Kolpinggruppen unternehmen am morgigen Mittwoch eine Wanderung nach Frankenberg mit Einkehr in der Gaststätte Klemenz-Ruß. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Bushaltestelle Hollfelder Straße. Bei Regenwetter ist hier Abfahrt mit Autos um 18 Uhr. Die Versammlung der Frauengruppe am Donnerstag, 10. Oktober, entfällt. elu