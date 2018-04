Kolping wandert im Leitschtal

Am 11. April treffen sich die Wanderer der Kolpingsfamilie um 14 Uhr am Kaulanger-Busparkplatz. Die Wanderung im Leitschtal dauert gut zwei Stunden und endet mit einer Einkehr in Mauthaus. Gäste sind willkommen. Nähere Infos unter Telefon 09261/ 4985. red