Kolping trifft sich in Pressig

Die Kolpingsfamilien vom Bezirk Obermain treffen sich am morgigen Samstag zur Bezirksversammlung in Pressig. Diese beginnt um 17.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche in Pressig, den Dekan Detlef Pötzl mit den Kolpingsfamilien feiert. Danach findet die Versammlung im Jugendheim neben der Kirche statt. Dabei wird die Bezirksführung für die nächsten beiden Jahre von der Kolpingsfamilie Kronach an die Kolpingsfamilie Pressig übergeben. Der Kreisheimatpfleger von Sonneberg spricht über die Bedeutung der Kirche in Heinersdorf.

Alle Kolpingmitglieder und Gäste sind eingeladen. Mitfahrgelegenheit ist um 16.45 Uhr ab Kaulanger möglich. red